Abuso de autoridade é ‘veneno’ para Dodge

Gustavo Zucchi

Em campanha para tentar continuar no cargo, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, bateu forte nesta segunda-feira, 19, no projeto de lei que trata do abuso de autoridade. O discurso é parecido com o que membros da base do governo têm feito. Ela reconheceu a necessidade de que autoridades do Judiciário e do MP tenham medidas de controle, mas avisou que sem a devida atenção à dose, ” o remédio que se torna um veneno e mata o paciente”.

“Sem essa análise, a própria lei pode se tornar um abuso que deseja reprimir”, disse durante a abertura do 1º Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Poder Judiciário, em Curitiba.