Acabar com o Farmácia Popular ‘é um equívoco’

A professora e pesquisadora da Faculdade de Economia da USP, Leda Paulani, classificou como “equívoco” a proposta da equipe econômica do atual governo de acabar com o programa Farmácia Popular, que em 2019 atendeu 21,3 milhões de pacientes. O programa oferece medicamentos gratuitos ou com descontos de até 90%. A entrega é feita por meio de farmácias credenciadas pelo governo federal, que recebem reembolso dos produtos comercializados. A extinção serviria para compensar a proposta do ministro Paulo Guedes de oferecer um benefício médio de R$ 247 mensais do Renda Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família.

Leda, que já foi assessora da Secretaria de Finanças da cidade de São Paulo, postou um lembrete caro aos pesquisadores de saúde pública no País. “O Estado economiza mto disponibilizando medicamentos q reduzem procedimentos médicos mais complexos e caros. Sem medicamentos, aumenta a pressão sobre o sist público de saúde, aumenta seu custo, cai a qualidade do atendimento. Ruim p/ o Estado, ruim p/ os usuários”, escreveu a economista no Twitter.

