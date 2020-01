‘Ação política’, diz Gleisi sobre ‘caixa-preta’ do BNDES

Equipe BR Político

Depois da divulgação, pelo Estadão, de que uma auditoria interna feita para “abrir a caixa-preta” do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como o presidente Jair Bolsonaro dizia com frequência ser uma das missões de seu governo, não apontou evidências de irregularidade ou corrupção, políticos petistas aproveitaram o gancho para criticar o discurso usado pelo presidente para fazer campanha contra o PT. “Quem paga por isso? Como reaver a reputação das pessoas? Era uma ação política de acusações orquestradas!”, disse a presidente do partido, Gleisi Hoffmann em sua conta do Twitter nesta segunda-feira, 20.

Tentaram incriminar Lula, Dilma, lideranças do PT e gestores do banco! Quem paga por isso? Como reaver a reputação das pessoas? Era uma ação política de acusações orquestradas! Vcs tem de responder por isso. E agora Bolsonaro? E agora Lava Jato, Moro? https://t.co/oftxm8PfTy — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 20, 2020

A auditoria em questão contou com um ano e 10 meses de investigação e custou R$ 48 milhões ao BNDES. De acordo com o relatório que resultou dela, divulgado no fim de dezembro, não há nenhuma evidência direta de corrupção em oito operações com a JBS, o grupo Bertin e a Eldorado Brasil Celulose, realizadas entre 2005 e 2018.

A abertura da “caixa preta” do BNDES foi uma promessa de campanha de Bolsonaro, que aproveitou as controvérsias e denúncias envolvendo o banco nos governos do PT em sua campanha à Presidência. No início de seu governo, o presidente demitiu o então presidente do banco Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, afirmando que Levy não havia aberto os dados da entidade.

O líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zarattini (SP), também comentou o assunto no Twitter.

Inacreditável o montante gasto para uma operação política e criminosa, que buscou criminalizar nossa gestão frente ao BNDES. Governo tenta enfraquecer o banco para abrir espaço para os bancos privados.https://t.co/svT5hvqb5T — Carlos Zarattini (@CarlosZarattini) January 20, 2020

Segundo informou a assessoria de imprensa do BNDES à reportagem do Estadão, além do relatório, de oito páginas, a auditoria entregou outro documento, “mais robusto”, às autoridades, que decidirão se usam o material.