‘Acho que temos que ir para o bloco de Maia’, diz Gleisi

Alexandra Martins

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, demonstrou nesta quinta, 17, interesse em apoiar um candidato ungido por Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a presidência da Câmara. Ontem, o partido anunciou que não estará no mesmo barco do candidato dos bolsonaristas, Arthur Lira (PP-AL).

“Acho que a gente tem que ir junto para o bloco ligado ao Rodrigo Maia por uma questão de defesa da democracia e defesa dos direitos civis, embora tenhamos críticas e divergências com a pauta econômica. Iríamos nesse sentido de movimento mais amplo. Os partidos de oposição fizeram um apelo ao PT para fazer essa decisão, mas ainda estamos conversando com a bancada”, disse a deputada ao BRP, que hoje se reuniu com partidos da oposição.

Segundo a previsão de Gleisi, o PT deve anunciar a decisão, se participa do bloco pró-Maia ou apoia um candidato de esquerda, no início da semana que vem.

“Se estivermos junto nesse bloco, vai ser um bloco grande”, resumiu.