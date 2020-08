ACM Neto adia início da fase 3 da retomada em Salvador

O prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou nesta quinta-feira, 20, o adiamento do início da 3ª fase de flexibilização do comércio em Salvador, previsto para a próxima semana. A decisão foi tomada em acordo com o governo da Bahia.

“Depois de uma análise criteriosa da Prefeitura, em conjunto com o Governo do Estado, nós decidimos adiar o início da terceira fase da retomada das atividades. Assim que houver plena segurança para o retorno, anunciaremos mais detalhes”, anunciou ACM Neto pelo Twitter.

De acordo com boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, a Bahia tem 224.659 casos confirmador e 4.611 óbitos em decorrência da covid-19. Salvador é responsável por 70.037 pacientes contaminados e 2.213 mortes.