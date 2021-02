ACM Neto considera ‘lamentável’ Roma aceitar ser ministro

O presidente nacional do DEM, ACM Neto, criticou o deputado federal João Roma (Republicanos-BA) por ter aceitado o cargo de ministro da Cidadania. Ex-chefe de gabinete de ACM Neto na prefeitura de Salvador, Roma é ligado politicamente ao dirigente do DEM mesmo sendo filiado a outra legenda. E a nomeação está sendo carimbada como o pagamento do governo a Neto pela maioria do DEM ter apoiado Arthur Lira na disputa pelo comando da Câmara.

Acusado pelo deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) de ter entregue a cabeça do partido numa bandeja para Bolsonaro em troca de cargos, Neto tenta, agora, se desvincular da indicação para reduzir seu desgaste político. Aliados de Maia, porém, dizem que o ex-prefeito está apenas fazendo jogo de cena.

“Considero lamentável a aceitação pelo deputado João Roma do convite do Palácio do Planalto para assumir o Ministério da Cidadania. A decisão me surpreende porque desconsidera a relação política e a amizade pessoal que construímos ao longo de toda a vida”, afirmou Neto.

“Se a intenção do Palácio do Planalto é me intimidar, limitar a expressão das minhas opiniões ou reduzir as minhas críticas, serviu antes para reforçar a minha certeza de que me manter distante do governo federal é o caminho certo a ser trilhado, pelo bem do Brasil”, acrescentou.