ACM Neto diz que DEM ‘não descarta’ lançar Huck em 2022

Equipe BR Político

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), afirmou que seu partido não descarta lançar o nome do apresentador Luciano Huck como candidato à Presidência nas eleições de 2022. “Por que não? Eu tenho tido muito cuidado em falar de 2022, porque eu acho que não é hora da gente tratar de 2022. (…) Mas, no plano da hipótese, eu não posso descartar nenhum nome. Da mesma forma que eu não posso apontar o dedo e dizer que já temos um nome. Pelo contrário, não temos. Não é hora de tratar do assunto, mas também não vou descartar ninguém”, disse o prefeito em entrevista publicada nesta terça, 29, pelo site Alô Alô Bahia.

A declaração do soteropolitano vem na esteira de uma articulação dos partidos do chamado “centrão” para a formação de uma coalisão de centro. Como você já leu aqui no BRP, Huck já debateu essa articulação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). No início de outubro, ACM Neto e Maia participaram de um encontro na casa do apresentador de TV, que reuniu políticos do PSDB, DEM e Cidadania, além de representantes dos grupos Agora! e RenovaBR, dos quais participa.