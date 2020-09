ACM Neto e Doria vetam volta da torcida a estádios

Depois do parecer do Ministério da Saúde favorável à proposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a volta das torcidas aos estádios, dois governantes já rejeitaram a medida e informaram que não permitirão ainda o retorno de público em jogos de futebol. O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), reagiu ontem mesmo e afirmou acreditar que ainda não é possível admitir a volta de público aos estádios. Nesta quarta-feira, 23, o governador de São Paulo, João Doria, também informou que o Estado não voltará com a torcida.

A nota do ministério publicada na terça autoriza a abertura num primeiro momento com até 30% do público, submetida ao “gestor local”, prefeituras e governos estaduais, que devem autorizar ou não a presença da torcida nos estádios.

“Tenho conversado com os clubes da Bahia e com a própria CBF – pois tb fui procurado pela entidade -, mas a minha opinião é que agora não há como permitir o retorno dos torcedores às arenas”, escreveu na terça ACM Neto. Em coletiva de imprensa, o governador de São Paulo afirmou que o Centro de Contingência da Covid-19 no Estado não autorizou a volta. O coordenador do centro, José Medina, afirmou que mesmo países europeus em momento mais avançado da pandemia retomaram os campeonatos sem público.