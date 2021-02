ACM Neto nega que será vice de Bolsonaro: ‘Não há a menor hipótese’

Após afirmar que não “descarta” que o DEM apoie a reeleição do presidente Jair Bolsonaro em 2022, o presidente nacional da sigla, ACM Neto, negou, nesta sexta-feira, 5, a possibilidade de ser candidato a vice do atual chefe do Executivo na próxima eleição presidencial.

“Não é hora de falar de eleição. Não existe qualquer possibilidade de eu ser candidato a vice-presidente de Bolsonaro nem de ninguém”, afirmou o democrata em nota após a Folha noticiar que “políticos próximos do ex-prefeito começaram a aventar a hipótese”.

Em vídeo enviado à imprensa, ACM ainda afirmou que o DEM é um partido de independência do governo federal.

“Quero deixar claro também que a posição do Democratas adotada desde o final de 2018, depois da eleição do atual presidente da República é de independência. Assim temos sido e assim continuaremos sendo. Não existe nenhum movimento, neste momento, de aproximação com a base do governo ou qualquer interesse em nos transformarmos em base do governo. Jamais aceitei discutir ou negociar cargos”, afirmou ACM.

A eleição para presidência da Câmara causou um racha no DEM. Na reta final do pleito, o partido saiu do bloco liderado pelo ex-presidente da Casa, Rodrigo Maia, e retirou o apoio formal ao deputado Baleia Rossi (MDB-SP). O movimentou irritou a bancada do partido e nomes como o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. “Ele (ACM) não descarta nada, tudo pode ser. É tipo maria-mole, que vai pra um lado, vai pra outro”, afirmou ontem à Folha.