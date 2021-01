ACM Neto: ‘O futuro nos reserva novos desafios’

Depois de oito anos como prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM) usou suas redes sociais na noite de sexta para indicar que seu futuro político “reserva novos desafios”.

Presidente nacional do DEM, uma opção lógica seria concorrer ao governo da Bahia. Mas, dentro do partido, cresce a corrente que defende que seu nome entre na lista de pré-candidatos ao Planalto em 2022, numa composição da Frente Ampla.

“Continuarei sempre ao lado do povo de Salvador, da Bahia e do Brasil. O futuro nos reserva novos desafios. E estaremos lá, juntos, para enfrentar e vencer cada um deles. Muito obrigado a todos”, postou o agora ex-prefeito que foi bem sucedido no trabalho para eleger Bruno Reis como seu sucessor.