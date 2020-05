ACM Neto prorroga isolamento até dia 18

Com 86 mortes registradas de covid-19, Salvador vai esticar suas medidas restritivas até o dia 18 de maio, segundo informou nesta segunda, 4, o prefeito da capital baiana, ACM Neto (DEM). “Eu sei que não está sendo fácil, mas, neste momento, nós não temos outra opção a não ser tomar as decisões necessárias para preservar a vida das pessoas”, escreveu ele no Twitter. No Estado, são 134 óbitos, 784 pacientes recuperados e 3.708 casos confirmados da doença. Segundo a Secretaria da Saúde da Bahia, 2.970 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica com sintomas da doença.

O decreto municipal inclui fechamento de várias praias, estabelecimentos comerciais e turísticos e veda consumo de bebidas alcoólicas e alimentos nas lojas de conveniência de postos de combustíveis.