ACM Neto sob xingamentos de bolsonaristas em aeroporto

A semana começou neste domingo, 31, com a notícia do desembarque do DEM da candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP), bancado por Rodrigo Maia, à presidência da Câmara dos Deputados. O partido afirma que manterá uma posição neutra na eleição desta segunda, 1, enquanto contabiliza aderência de vários deputados à campanha de Arthur Lira (PP-AL), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, com promessa de cargos no primeiro escalão do governo.

Seu presidente nacional, ACM Neto (BA), não conteve a debandada, que coloca Rodrigo Maia próximo de uma amarga derrota no final de seus mais de 4 anos de mandato à frente da Casa.

Ontem, ACM Neto foi hostilizado por bolsonaristas no Aeroporto de Brasília com xingamentos da cepa alucinógena, como “comunista” ou “capacho socialista”. Foi perseguido pelo saguão com gritos de “bandido comunista” enquanto do lado de fora, na Esplanada dos Ministérios, no sábado, material de campanha de Baleia veio ao chão.

Entre os dissidentes do DEM pró-Lira listados em planilha informal de distribuição de recursos do governo estão os deputados Elmar Nascimento, Arthur Maia e Leur Lomanto Júnior, todos da Bahia. Além deles, Carlos Henrique Gaguim (TO), Pedro Lupion (PR) e David Soares (DEM-SP) e Alan Rick (DEM-AC).

ACM Neto é hostilizado por apoiadores de Bolsonaro em aeroporto. https://t.co/vwINglTqcQ pic.twitter.com/kYnn4pO29o — Política Estadão (@EstadaoPolitica) February 1, 2021