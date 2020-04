ACM Neto vai multar quem estiver sem máscara no transporte público

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), decidiu tomar “medidas mais duras” no combate ao coronavírus. Ele determinou nesta sexta-feira, 17, o uso obrigatório de máscaras no transporte público da cidade. “Estamos tomando todas as medidas, muitas vezes duras, porém necessárias, para que a Salvador de amanhã não seja a Nova York ou a Fortaleza de hoje”, explicou. O passageiro que descumprir a regra será inicialmente advertido. Caso seja reincidente, haverá a aplicação de uma multa. Comerciantes de rua também serão obrigados a usar o acessório.

