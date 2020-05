‘Acorde para a realidade, presidente Bolsonaro’, rebate Doria

O governador João Doria (PSDB-SP) rebateu nesta quinta, 14, as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro à sua política de combate ao novo coronavírus. O chefe do Planalto fez um apelo hoje a empresários para que “joguem pesado” contra o tucano a favor da reabertura da economia, que hoje funciona com restrições em decorrência da pandemia da covid-19.

“Hoje, mais uma vez, o presidente da República perde a chance de defender a saúde e a vida dos brasileiros. São Paulo está lutando para proteger vidas. O presidente Jair Bolsonaro despreza vidas. Ele prefere fazer comícios, andar de jet ski, treinar tiros e fazer churrasco. Enquanto isso, milhares de brasileiros estão morrendo todos os dias. Acorde para a realidade, presidente Bolsonaro. Saia da bolha de ódio e comece a ser um líder se for capaz”, afirmou o governador.