Acordo prevê R$ 1 bi de fundo da Lava Jato para Amazônia

Equipe BR Político

A tríade formada pela Procuradoria-Geral da República, pela Câmara dos Deputados e pelo Palácio do Planalto – por meio da Advocacia-Geral da União -, fechou acordo para que R$ 1 bilhão do Fundo da Lava Jato seja direcionado às ações na Amazônia, inclusive na área de fronteira. Outro R$ 1,6 bilhão deverá ser endereçado à Educação, segundo “Requerimento Conjunto para Destinação dos Valores” que ainda deverá ser homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo.

A reunião que levou ao acordo aconteceu nesta quinta-feira, 5, no gabinete de Moraes. O fundo da Lava Jato foi criado a partir do acordo entre a Petrobrás e a força-tarefa da Operação Lava Jato no MPF de Curitiba e estava sendo cobiçado também por outros grupos. Os valores, estimados em cerca de R$ 2,6 bilhões, estavam bloqueados por decisão de Moraes, após a criação do fundo pela Lava Jato ter sido contestado pela PGR.O acordo é assinado, ainda, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e José Levi Mello do Amaral Jr, procurador-geral da Fazenda Nacional, de acordo com o Blog do Fausto.