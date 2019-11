Acusações contra Bolsonaro e Eduardo já atrapalham agenda pós-reforma

Está tudo preparado para que o governo bata seu bumbo em torno da agenda econômica pós-reforma da Previdência, com a previsão de Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, irem ao Congresso, na terça, para entregar essas propostas. Mas, com a oposição se preparando para representar contra o presidente por suposta tentativa de obstrução de Justiça no caso da morte da vereadora Marielle Franco e com parlamentares prometendo pedir ao Conselho de Ética da Câmara a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), as medidas para a economia já correm o risco de iniciarem sua discussão debaixo de forte turbulência política.

Como o governo precisará muito do apoio do Congresso para que essas pautas avancem, Bolsonaro e Guedes entenderam que entregar os projetos pessoalmente serviria como um gesto para prestigiar a importância do trabalho conjunto do Executivo com o Legislativo. Agora, com a pressão política aumentando sobre o presidente e um de seus filhos, já existe o temor que esse debate seja prejudicado – ou atrasado – por conta das novas crises.