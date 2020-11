Acusações de fake news se alastram no segundo turno em capitais

Nos últimos dias antes do segundo turno da eleição que definirá o futuro prefeito de 57 cidades no Brasil, incluindo 18 capitais, acusações de fake news têm intensificado entre adversários. Casos notáveis têm repercutido em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.

Na capital fluminense, a campanha de Marcelo Crivella (Republicanos) subiu o tom desde a semana passada e incluiu, além de xingamentos públicos a Eduardo Paes (DEM), a acusação de que o adversário vai introduzir “pedofilia nas escolas” a partir da aliança com o PSOL. Nas redes sociais, Paes rebateu, chamando o prefeito de “pai da mentira”. O candidato e o PSOL anunciaram que moverão processo contra o candidato do Republicanos pelas acusações.

No Recife, a disputa que já tinha os ataques pessoais como tônica entre os primos e adversários João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT), esquentou com a associação de Marília a propostas que não aparecem em seu plano de governo, como a legalização das drogas e aborto. A Justiça Eleitoral também mandou Campos retirar do ar um vídeo de campanha em que dizia que a adversária era contra o Prouni municipal e a bíblia.

Em Porto Alegre, Manuela D’Ávila tem reclamado de notícias falsas contra ela. No programa eleitoral, ela tem tentado desconstruir a associação do seu nome à implantação de um “regime comunista” na capital gaúcha e a uma gestão que seria importada da Venezuela. “Até que eu ia derrubar a igreja inventaram esses dias”, diz no programa. A Justiça Eleitoral já determinou a retirada de meio milhão de compartilhamentos de conteúdos falsos compartilhados contra a candidata nas redes sociais.

Em São Paulo, a candidata derrotada Joice Hasselmann (PSL-SP), que declarou apoio a Bruno Covas (PSDB) no segundo turno, disse em vídeo publicado em suas redes sociais que eventual vitória de Guilherme Boulos (PSOL) na Capital vai levar ao poder municipal o ex-ministro José Dirceu, Lula e Dilma Rousseff. O prefeito de São Paulo também tem classificado de fake news mensagens que circulam pela internet dizendo que ele pretende apertar a quarentena após o segundo turno.