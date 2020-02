Adiado encontro entre Bolsonaro e Fernández

Equipe BR Político

Não será em março, durante a posse do novo presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, que os presidentes Jair Bolsonaro e Alberto Fernández, do Brasil e da Argentina, respectivamente, terão seu primeiro encontro. Estava programada para o dia 1º do próximo mês uma reunião entre os dois para reaproximar os países depois de um período de crise causado por declarações desastrosas e apoios a rivais.

Em entrevista a um canal de TV argentino, no domingo, 16, Fernández confirmou que não vai à posse de Lacalle Pou. A razão, segundo ele, é que na mesma data, ele precisará estar em Buenos Aires para fazer um discurso que marca a abertura das sessões legislativas do Congresso argentino. Sobre o encontro que teria com Bolsonaro, o argentino disse que verá quando será possível que a reunião ocorra: “Eu sempre estou disposto”, disse.