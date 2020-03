Adultos entre até 54 anos são 38% dos internados por coronavírus nos EUA

Um relatório do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos aponta que jovens adultos entre 20 e 54 anos correspondem por 38% das internações por coronavírus no País. A mesma faixa etária representa quase metade dos 121 pacientes que estão nos centros de terapia intensiva dos EUA. O resultado vem na contramão do senso comum sobre a doença, que acredita que os mais velhos são os que mais necessitam de cuidados durante a pandemia. “Os idosos não serão os únicos afetados. Pessoas com idades a partir dos 20 anos estarão entre os internados. Elas precisam ser cuidadosas, mesmo que acreditem ser jovens e saudáveis”, disse Stephen Morse, professor de epidemiologia na Escola Mailman de Saúde Pública, na Universidade Columbia, em reportagem para o New York Times, em matéria publicada também pela Folha.