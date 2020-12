Adversários lembram que Baleia é mais governista que Lira

Aliados de Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela presidência da Câmara já recordam que Baleia Rossi (MDB-SP), escolhido de Maia para a eleição, é mais governista que o deputado alagoano. Segundo o deputado Marcelo Ramos (PL-AM), candidato a 1º vice, Baleia seguiu o governo de Jair Bolsonaro em 90% das votações, ante 88% de Lira.

“Jogo definido. A eleição da Câmara será Governo assumido x Governo envergonhado. Arthur Lira (PP) 88% dos votos com o governo. Baleia Rossi (MDB) 90% dos votos com o governo. A sorte está lançada”, disse Ramos, utilizando números do site Congresso em Foco.

Conforme mostrou o BRPolítico em seu relatório Fique de Olho, Baleia e Lira votam de maneira quase que igual em quase todas as votações. Segundo a plataforma Inteligov, Rossi tem 89,86% de votações idênticas às de Lira.