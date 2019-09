Advinha quais países ajudam a ‘apagar’ o fogo na Amazônia?

Equipe BR Político

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro especula se ONGs estão por trás das queimadas na região amazônica, o fogo vai sendo extinto com dinheiro de países contra os quais o governo brasileiro vocifera pelas críticas que recebe pela política ambiental que pratica, por exemplo, Alemanha e Noruega. O contrato de R$ 14,717 milhões com o Fundo Amazônia, programa bancado com recursos doados a fundo perdido pelos dois países, foi firmado em junho de 2014 pelo Ibama e termina em agosto de 2020. O Estadão apurou que contrato segue ativo e está financiando as ações federais de apoio ao combate aos incêndios.

Até dezembro do ano passado, R$ 11,721 milhões já tinham sido gastos pelo Ibama no apoio de suas operações de combate a incêndios na região, o equivalente a 80% do total obtido. Os combates em 2019, segundo o plano desenhado com dinheiro dos europeus, prevê a utilização de 12 caminhonetes adaptadas e dois caminhões adaptados tipo F4000, já licitados e em fase de fabricação.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.