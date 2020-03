A advogada do presidente Jair Bolsonaro, Karina Kufa, confirmou ao Estadão que está com coronavírus. O exame feito por Karina apontou que ela contraiu a doença. Kufa era uma das integrantes da comitiva presidencial que esteve na última semana nos Estados Unidos. Além dela, o secretário de comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, também está com o vírus. Bolsonaro, por sua vez, disse que seu exame não apontou a presença da doença em seu organismo.