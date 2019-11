Advogado de centro-direita como favorito no Uruguai

Equipe BR Político

O advogado Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional (centro-direita), corre como favorito para chegar à presidência no segundo turno do Uruguai, no domingo, 24, contra Daniel Martínez, um engenheiro e ex-prefeito de Montevidéu, candidato pela governista Frente Ampla (esquerda), informa o Estadão. Casado e pai de três filhos, Lacalle Pou busca a presidência pela segunda vez. Em 2014, ele foi derrotado no segundo turno pelo atual presidente, Tabaré Vázquez, da Frente Ampla. Em seu programa de governo, ele promete combater a criminalidade e reduzir os gastos do Estado para superar o persistente déficit fiscal de 4,9% do PIB.

Já Martínez construiu seu caminho até a candidatura após décadas de militância no Partido Socialista, que integra a coalizão de esquerda fundada em 1971, que governa o Uruguai desde 2005.