Advogado de Flávio afirmou que não sabia onde estava Queiroz

O advogado Frederick Wassef, que defende o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) das acusações de “rachadinha” em seu gabinete da Alerj, negou, no ano passado, saber o paradeiro do ex-assessor Fabrício Queiroz. “Não sei. Não sou advogado dele”, afirmou ele em entrevista à GloboNews, em setembro do ano passado.

Passados nove meses desta afirmação, nesta quinta-feira, 18, após a prisão de Queiroz em Atibaia, no interior de São Paulo, o delegado da Polícia Civil Osvaldo Nico Gonçalves, afirmou que o ex-funcionário de Flávio morava há um ano numa casa pertencente a Wassef.