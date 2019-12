Advogado de Lula defende juiz de garantias

Equipe BR Político

O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, tem utilizado suas redes sociais para defender a figura do juiz de garantias, criado pelo Congresso e introduzido no projeto de lei do chamado pacote anticrime. Zanin questionou a posição da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que foi à Justiça contra a criação do juiz para acompanhar a fase de inquéritos, enquanto outro ficaria responsável pela sentença.

“Como uma associação de juízes pode ser contra a lei que estabeleceu o juiz de garantias – ou seja, a previsão de um juiz que atua na fase pré-processual, diferente daquele que julga a ação penal? Poderes absolutos ou direitos para os jurisdicionados?”, escreveu. Uma das críticas feitas ao juiz de garantia é que poderia prejudicar o andamento de investigações contra a corrupção, no estilo do que é a Operação Lava Jato.