Advogado de Moro diz que vídeo confirma acusações

O advogado que representa o ex-ministro Sérgio Moro, Rodrigo Sánchez Rios, afirmou nesta terça-feira, 12, depois de assistir ao vídeo da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros do governo em que Moro diz ser pressionado pelo presidente para a troca do chefe da Polícia Federal, que a gravação “confirma integralmente” as declarações do ex-juiz contra Bolsonaro. Em nota, o advogado defendeu que o vídeo seja divulgado na íntegra. Atualmente ele se encontra sob um sigilo defendido pelo governo, que alega haver partes dos diálogos da reunião sensíveis à segurança nacional.

“É de extrema relevância e interesse público que a íntegra desse vídeo venha à tona. Ela não possui menção a nenhum tema sensível à segurança nacional”, rebateu o Sáchez Rios. O vídeo foi entregue pelo governo na semana passada para a investigação que corre no STF sobre as acusações de Moro de tentativa de interferência política de Bolsonaro na PF.