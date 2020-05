Advogado de Moro quer que Bolsonaro entregue vídeo na íntegra

O advogado de Sérgio Moro, Rodrigo Sánchez Rios, falou sobre o pedido da Advocacia-Geral da União de enviar apenas “trechos” da gravação da reunião ministerial pedida pelo Supremo. Na visão de Rios, não cabe “ao investigado” definir quais partes da gravação “são úteis ao processo em curto”. “É preciso que a decisão do ministro seja cumprida, com o Palácio enviado ao STF a íntegra da gravação interministerial”, afirmou. “Não são motivos para impedir o repasse do material o fato da reunião ter tratado de temas de relevância nacional com a possibilidade de falas constrangedoras do presidente da República”, completou.