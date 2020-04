Depois de anunciar pelas redes sociais que ia fazer o teste para saber se contraíra o coronavírus por apresentar alguns de seus sintomas, o advogado-geral da União, André Mendonça, comunicou hoje que não tem a doença.

“Meus amigos, o resultado do teste deu negativo para a Covid-19. Todos os cuidados permanecem, mas agora é continuar os trabalhos com energia, contribuindo com o nosso país que tanto precisa! Deus nos abençoe a todos!!!”, postou Mendonça na sua conta no Twitter.