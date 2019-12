Advogado vê ‘Santa Inquisição’ contra Flávio e Bolsonaro

Equipe BR Político

O advogado do senador Flávio Bolsonaro (sem-partido-RJ), defendeu que seu cliente e Jair Bolsonaro, pai do parlamentar, estão sofrendo uma “Santa Inquisição”. Em entrevista ao Estadão deste sábado, 21, Frederick Wassef afirmou ainda que “movimentação financeira não é crime” e que o pedido de suspensão do processo é apenas buscando que a investigação se dê dentro da lei.

“Ninguém está parando investigação, só estamos querendo que as leis sejam cumpridas. Então o que acontece na véspera do Natal? Uma megaoperação em padrões hollywoodianos. Para quê? Busca e apreensão. Nenhum problema, a gente respeita, é função do MP investigar. Não estou acusando ninguém, mas alguma força oculta está infiltrada no poder público. O objetivo final é a cadeira presidencial em de 2022”, afirmou.