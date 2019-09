Aécio fica

Equipe BR Político

O deputado Aécio Neves (PSDB-MG) não vai ser expulso de seu partido. É o que recomenda o relator dos dois pedidos de expulsão, o deputado Celso Sabino (PA). “Não há condenação. Não tem por que expulsar”, afirmou, informa o Broadcast Político. O presidente nacional do partido, Bruno Araújo (PE), aliado do mineiro, afirmou nesta noite de quarta, 21, quando a cúpula da legenda se reuniu para debater a questão, que “mesmo que chegue nova representação contra Aécio sobre esses fatos (caso JBS que levou o deputado a ser réu), ela será arquivada”, acrescentando que o PSDB assumiu “de forma madura o ônus e o bônus”. Aécio obteve 106,7 mil votos na eleição proporcional de 2018 e, na disputa majoritária de 2014, em que quase foi presidente da República, 51 milhões – contra 54 milhões da vencedora, Dilma Rousseff. Aécio negou que o resultado tenha sido uma derrota do governador João Doria, dizendo que a decisão respeitou o “estatuto e história daqueles que construíram o PSDB”.