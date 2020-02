‘Afinal de contas, qual é a reforma tributária?’, questiona Tasso

Equipe BR Político

Um dia após a abertura do ano legislativo marcada por promessas de tramitação da reforma tributária, líderes do Senado se insurgiram contra a agenda considerada prioritária para o governo federal até que o Executivo diga claramente qual é sua proposta e sente na mesa para negociar, informa o Estadão. Hoje existe uma reforma tributária tramitando na Câmara e outra no Senado. Parlamentares da Casa se sentiram desprestigiados na articulação feita pelos presidentes do Senado e da Câmara com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para debater o texto em um colegiado misto.

“Quero deixar aqui a pergunta: afinal de contas, qual é a reforma tributária?”, afirmou o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), durante sessão da Comissão de Assuntos Econômicos. “Não é tão simples aprovar uma reforma tributária, como se pode pensar a partir do que o presidente (da Câmara) Rodrigo Maia disse querer aprovar em três meses”, comentou o presidente da CAE, Omar Aziz (PSD-AM). “Enquanto isso não acontecer (envio da proposta do governo), o discurso é para a plateia”, disse o líder do MDB, Eduardo Braga (AM).