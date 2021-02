Agência europeia aprova pedido de registro da Sputnik V

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) aprovou nesta terça, 9, o pedido de registro da vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia. Do bloco europeu, a Hungria já aprovou o uso do imunizante, a exemplo de outras 16 nações de outros continentes. Agora, a agência reguladora europeia vai decidir se aprova ou não o uso da vacina nos demais países do bloco.

No Brasil, a fabricante da vacina russa contra a covid-19, União Química, aguarda aprovação do pedido de uso emergencial do medicamento após ter o processo facilitado na semana passada com a dispensa de realização dos estudos clínicos da fase 3 no Brasil. O Ministério da Saúde anunciou na sexta passada que o Brasil tem interesse em adquirir dez milhões de doses da vacina.