Agenda de Pazuello tem Ozonioterapia e Osmar Terra

A agenda do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta quarta-feira, 5, teve duas visitas de destaque. A primeira, que virou piada nas redes sociais, foi a presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia , Emília Serra Gadelha. O tema ganhou destaque nesta semana após o prefeito de Itajaí (litoral de SC), Volnei Morastoni, defender o uso do ozônio por via anal contra o coronavírus. Ela foi levada pelo deputado gaúcho Giovani Cherini (PL), que explicou ao Estadão que a prática já tem sido utilizada no Sul do País.

Outro nome de destaque na agenda de Pazuello foi um encontro com o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS). Terra, que já ocupou o cargo de ministro da Cidadania no governo Bolsonaro, tem defendido nas redes sociais desde o início da pandemia o fim do isolamento social e da quarentena, garantindo frequentemente que “o pior já passou”.