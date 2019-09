Em NY, Bolsonaro prevê visita a Rudolph Giuliani

Equipe BR Político

Já desembarcados no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro têm compromissos diferentes em suas curtas agendas em Nova York, que giram em torno do discurso de abertura da 74ª Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Nesta segunda-feira, 23, o governante chega ao hotel, localizado a menos de um quilômetro da sede da ONU, e não tem mais compromissos marcados para o dia. Michelle tem reunião com a Aliança de Cônjuges de Chefes de Estado e Representantes (ALMA) ainda nesta tarde.

Na manhã de terça-feira, 24, ambos rumam à Assembleia-Geral, com início previsto para as 9h no horário local. À tarde, o presidente da República tem visita de cortesia marcada com o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Em episódios anteriores, Bolsonaro elogiou e conversou sobre a política de “tolerância zero” aplicada por Giuliani durante seu governo para reduzir os índices de criminalidade.

Na tarde de terça-feira, 24, a primeira-dama participa de encontro da Unicef, fundo da ONU para a infância, cujo tema é a exclusão de pessoas com deficiência da cobertura de saúde. O casal retorna à Brasília ainda na noite de terça-feira, 24.