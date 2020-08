Agenda nacional do PSDB ataca o SUS: ‘Não há lugar para discursos ufanistas’

O PSDB divulgou nesta manhã de quarta, 26, nove propostas para uma agenda nacional com base nas discussões do Congresso Nacional do PSDB, de dezembro de 2019. Na área de saúde, a cargo do deputado federal Marcus Pestana (MG), o partido admite a importância do Sistema Único de Saúde (SUS), mas diz que “é inevitável perceber retrocessos nos últimos anos diante da brutal recessão e do agravamento da crise fiscal”. Segundo os tucanos, “chegou o tempo da maturidade” para tratar o futuro do sistema. Não há menção sobre a centralidade do serviço público de saúde prestado neste período de pandemia do novo coronavírus à população.

Para eles, “não há lugar para discurso ufanista”. Por isso, entre as propostas está a promoção da iniciativa privada na oferta do serviço básico e universal, propondo “erguer formas efetivas de cooperação com a saúde suplementar para ampliação do acesso, inclusive com nova regulamentação de seu marco regulatório. Para o SUS, diante de suas limitações, é imprescindível que a saúde suplementar vá bem”.

A mensagem mais contundente diz: “Não há mais lugar para discursos ufanistas. As mazelas presentes no dia a dia dos usuários do SUS saltam aos olhos. Diante disso, a pior atitude é a inércia ou o refúgio em fundamentalismos sem base real. Estancar os retrocessos e ter ousadia para mudar o que é preciso mudar, arquivando dogmas e enfrentando com coragem as novas perguntas que a realidade coloca diante de nós, é o caminho escolhido pelo PSDB”.

Como diz a professora de Economia da USP, Leda Paulani, “quem estudou um pouquinho só de economia da saúde sabe que a saúde mais barata para um país é aquela concentrada em medicina básica e um dos elementos dessa medicina é a prevenção e controle de doenças crônicas”, mas sobre o impacto da prevenção de doenças sobre a economia não há qualquer ênfase no documento.