Trump ataca Greta e ela responde novamente

Equipe BR Político

A escolha da revista Time, que nomeou a ativista sueca de 16 anos Greta Thunberg como personalidade do ano, não agradou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Tão ridículo. Greta precisa trabalhar para controlar melhor sua raiva, depois ir ver um bom filme com algum amigo. Relaxe, Greta!”, escreveu o líder americano, ao comentar a publicação de outro usuário no Twitter. Como você viu aqui no BRP, na terça-feira, 10, Greta foi chamada de “pirralha” pelo presidente Jair Bolsonaro — e resolveu adotar o apelido em seu perfil oficial no Twitter.

Agora, Greta atualizou novamente sua descrição na rede social, após o comentário de Trump. “Uma adolescente trabalhando para controlar sua raiva. Atualmente estou relaxando e vendo um bom filme com um amigo”, diz o perfil da ativista.

Trump, que anunciou a saída dos EUA do Acordo de Paris, já havia criticado a jovem anteriormente. “Ela parece uma jovem muito feliz, ansiosa por um futuro brilhante e maravilhoso. Muito bom de ver!”, escreveu sarcasticamente em uma publicação na qual Greta faz um discurso incisivo a respeito das mudanças climáticas.