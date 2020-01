Agora, Olavo tenta se dissociar de Alvim

Vera Magalhães

Existe método na pressa com que Olavo de Carvalho procura se dissociar de Roberto Alvim, um pupilo e defensor ardoroso de suas ideias alçado por Jair Bolsonaro a secretário nacional de Cultura.

Em sua conta no Facebook, o ideólogo insinua que Alvim estaria maluco, depois que o seguidor postou nas redes da secretaria um vídeo longo em que exalta o caráter “nacional” da cultura e cita textualmente trechos de um discurso do nazista Joseph Goebbels ao lançar um prêmio de fomento cultural.

Outro seguidor de Olavo, o cineasta Josias Teófilo, foi pelo mesmo caminho ao pedir a demissão de Alvim e insinuar que ele estaria descompensado por problemas pessoais.

Venho notando há um bom tempo que Roberto Alvim está passando por problemas de ordem pessoal seríssimos. Desde novembro do ano passado, para ser mais específico. Nada justifica o q ele vem fazendo e fez hoje. Esse vídeo é de fato assustador, mas não é estranho para o q vi. — Josias Teófilo (@josiasteofilo) January 17, 2020

Acontece que não adianta chamar Alvim de maluco: como escrevi em post mais cedo aqui no BRP, sua política foi endossada pelo presidente Jair Bolsonaro em live no mesmíssimo dia em que ele postou o vídeo de inspiração nazista. Portanto, se for jogar o olavista agora rifado ao mar, Bolsonaro terá de explicar por que se perfilou ao lado dele e chancelou um prêmio que anuncia, de cara, que só vai contemplar obras culturais e artísticas que tenham o viés preferido pelos detentores do poder.