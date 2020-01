Equipe BR Político

O Ministério da Saúde confirmou nesta noite de terça, 28, mais dois casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Com isso, já são três os possíveis registros de infecção pela nova doença em território nacional. Além do caso investigado da mulher de 22 anos em Minas Gerais, há também o de um homem em Porto Alegre e outra pessoa em Curitiba. De acordo com a pasta, os pacientes apresentam sintomas, como febre, tosse e dificuldade de respirar e têm histórico de viagem à China nos últimos 14 dias.