‘Agressão a Paulo Freire custa a nossa imagem fora’, diz Haddad

Equipe BR Político

O ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) reagiu à afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que o educador Paulo Freire é um “energúmeno”. “Essa agressão ao Paulo Freire custa a nossa imagem fora. Aqui esse circo pode ter algum apelo eleitoral, mas no mundo é vexame. É muito grave o que está acontecendo”, disse o ex-presidenciável de 2018, durante a posse do deputado estadual Cristiano Silveira na presidência do PT-MG, em Belo Horizonte, nesta segunda, 16.

“Tenho pena desse ministro da Educação (Abraham Weintraub). Hoje você tem uma pessoa que é uma caricatura no MEC. Uma pessoa que ofende um brasileiro respeitado internacionalmente. Tenho certeza de que Bolsonaro e o ministro nunca leram Paulo Freire, um intelectual respeitado por todo o mundo. É um presidente digno de pena, porque é ele que vai passar para a história como um energúmeno, tenha certeza”, acrescentou.