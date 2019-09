Agricultura brasileira atinge valor de produção recorde em 2018

Equipe BR Político

Setor da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, a agricultura alcançou seu melhor resultado histórico em valor de produção no ano passado, com soma de R$ 343,5 bilhões e alta de 8,3% em relação a 2017. Os dados são da pesquisa Produção Agrícola Municipal do IBGE, divulgada nesta quinta-feira, 5.

Os bons índices da agricultura foram puxados, principalmente, pela produção recorde de soja, com 117,9 milhões de toneladas e participação de 37% no valor total. O café e o algodão herbáceo também alcançaram suas maiores produções na história: foram 3,6 milhões de toneladas e 5 milhões de toneladas, respectivamente. Os três somados a cana-de-açúcar, milho, mandioca, laranja, arroz, banana e fumo representaram quase 85,6% de todo o valor gerado pela atividade.

O gerente de agricultura do IBGE, Carlos Alfredo, em entrevista ao Canal Rural, apontou que o principal motivo para o desempenho excepcional foram as boas condições climáticas para algumas culturas no início do ano.

O clima, no entanto, prejudicou a produção de milho, que caiu 16% de 2017 para 2018. Porém, em termos de valor, a falta do produto ocasionou alta nos preços, o que contribuiu para a soma.

Apesar da maior arrecadação no setor, a área colhida no ano passado em relação ao anterior caiu 0,6%, totalizando 78,5 milhões de hectares.