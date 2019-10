Agro dá piti contra ICMS verde em Santa Catarina

Equipe BR Político

Num dos maiores redutos bolsonaristas do País, parte expressiva da economia de Santa Catarina agora rejeita quem escolheu para governar. O governador Carlos Moisés (PSL), antes bombeiro desconhecido, apanha por quem o ajudou a ser eleito porque decidiu criar uma regra pela qual o ICMS pode variar dependendo do volume de agrotóxicos usado por agricultores – o uso restrito desses produtos garantiria alíquotas menores do imposto, informa o Estadão.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), por exemplo, setor que representa 30% da economia local, afirma que a medida “leva pânico” ao setor e é “reflexo da ignorância” de Moisés, que agiria de acordo com suas “pueris convicções pessoais”. O empresário Luciano Hang associa o governador a movimentos de esquerda. Os adeptos dos agrotóxicos afirmam que farão pressão na Assembleia Legislativa para que o projeto não seja aprovado, e prometem recorrer à ministra Tereza Cristina (Agricultura).

Moisés afirma ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro e que não sofre pressão do PSL contra sua iniciativa. “Essa política foi desenvolvida por técnicos altamente capacitados do governo e se baseia em resolução da Anvisa que dispõe sobre a rotulagem de produtos químicos usados na agricultura de acordo com os riscos e a toxicidade de cada um”, detalha.