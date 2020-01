Agronegócio prepara ação para ampliar influência no Senado

Apesar da grande força política, líderes da bancada do agronegócio avaliam que precisam ampliar sua influência no Senado para conseguir aprovar as propostas de interesse do setor. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Alceu Moreira (MDB-RS), disse ao BRPolítico que a avaliação é que o Senado é uma Casa com interesses mais “urbanos”. Por isso, a ideia é iniciar uma ação política para aumentar o peso da bancada entre os senadores.

Alceu lembra que um processo parecido foi feito na Câmara dos Deputados para destravar a pauta do agronegócio. Nesse caso, a estratégia foi diferente. O parlamentar lembra que os projetos da bancada ruralista começaram a ganhar velocidade na tramitação depois de ser feito um trabalho semelhante junto ao colégio de líderes da Casa.

“O rito da Câmara dos deputados não é o mesmo rito da FPA. A Frente é multipartidária e tem voto no agronegócio. A Câmara não. A Câmara funciona pelos seus líderes. Então, o que a gente resolveu? A gente resolveu fazer política. Fomos buscar o apoio dos líderes. Nós chegamos com as causas e conquistamos os líderes”, lembra Alceu.

A ideia, segundo o deputado, é repetir o movimento com os senadores. “Uma das primeiras reuniões que vão acontecer em fevereiro será com os senadores na sala do presidente Davi Alcolumbre. Para colocarmos as pautas do agro. Porque o Senado não é contra o agronegócio. Mas o Senado é urbano. E tem voto majoritário. E aí a nossa pauta fica para depois. Precisamos colocar essa pauta na mesa deles para que compreendam o que está acontecendo. Se conseguirmos fazer essa organização política na Câmara e no Senado, os temas do agronegócio vão chegar com muito mais força e, certamente, votaremos, no final de março, todas as pautas do setor que já estão prontas para serem votadas”, diz.

Para o deputado, a ação pode garantir excelente resultado para o desenvolvimento do setor. “Isso cria um processo de desobstrução enorme do agronegócio brasileiro. Nós descobrimos isso no final. Era muito voluntarismo, a gente fazia discurso para nós mesmos. Mas quando chegava a hora da decisão, não era assim. Não conseguia entregar o resultado. Tinha muita mobilização e pouca entrega”, lembra.