Agropecuária registra aumento nas exportações

Apesar da pandemia do novo coronavírus, a exportação de produtos agropecuários tiveram um crescimento de 17,5% pela média diária nos quatro primeiros meses do ano, comparando com igual período do ano anterior. O aumento nas vendas ocorreu principalmente para o mercado asiático, com destaque para a China.

A participação do agro no total das exportações passou de 18,7% em 2019 para 22,9% em 2020. Os produtos que tiveram aumento de venda nos primeiros meses foram a soja, algodão bruto e madeira bruta.

Segundo dados divulgados na segunda-feira, 4, pelo Ministério da Economia, no mês de abril de 2020 as exportações brasileiras somaram US$ 18,312 bilhões e as importações, US$ 11,611 bilhões, com saldo positivo de US$ 6,702 bilhões. De acordo com a pasta, diferentemente do quadro mundial, o Brasil manteve sua balança praticamente estável.

China

Em todos os setores, as exportações para a Ásia subiram 15,5% no primeiro quadrimestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2020. O mercado asiático passou a representar 47,2% do total de nossas exportações.

Apesar do impacto da pandemia sobre a economia chinesa, as exportações brasileiras para a China cresceram 11,3% no período, com destaque para a soja (+ 28,5%), carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (+ 85,9%), carne suína fresca, refrigerada ou congelada (+153,5%) e algodão em bruto (+ 79,%).

De acordo com o Ministério da Agricultura, números do primeiro quadrimestre mostram que, em dólares, a China comprou do Brasil o triplo do importado pelos Estados Unidos e o dobro demandado pela União Europeia.