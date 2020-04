AGU não entrega exame e diz que Bolsonaro não foi infectado

Contrariando decisão judicial, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta quinta-feira, 30, que enviou à Justiça Federal de São Paulo um relatório médico que atesta que o presidente Jair Bolsonaro se encontra “assintomático” e teve resultado negativo para os dois testes do novo coronavírus realizados no mês passado. A AGU, no entanto, não encaminhou os laudos dos testes, conforme solicitado pelo Estadão/Broadcast e exigido pela Justiça.

“A Advocacia-Geral da União protocolou petição no processo ajuizado pelo jornal O Estado de S. Paulo no qual é requerida a divulgação dos exames de detecção de Covid-19 do presidente da República, Jair Bolsonaro. A AGU apresenta, na manifestação, relatório médico emitido em 18 de março de 2020 pela Coordenação de Saúde da Presidência da República, no qual é atestado que o presidente da República é monitorado pela respectiva equipe médica, encontrando-se assintomático, tendo, inclusive, realizado exame para detecção da Covid-19, nos dias 12 e 17 de março, com o referido exame dando não reagente (negativo). Tendo em vista a juntada do relatório aos autos do processo, a AGU requer a extinção do processo”, informou o órgão, segundo o Broadcast Político.

Mais cedo, Bolsonaro disse que a lei lhe garante o direito de não apresentar o resultado dos exames de covid-19. Afirmou ainda que só vai apresentar os resultados se a AGU perder o recurso apresentado contra a decisão que favorece o Estadão.