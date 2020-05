AGU pede agora ao STF para enviar apenas trecho de vídeo

A Advocacia-Geral da União recuou da ideia de ontem de não entregar o vídeo que serviria de prova das acusações do ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Agora, a AGU pede autorização ao STF para que seja enviado “apenas e tão somente eventuais elementos que sejam objeto do presente inquérito”, em relação à investigação relatada pelo ministro Celso de Mello sobre o assunto na Corte. A gravação é de uma reunião ministerial realizada no dia 22 de abril em que, segundo Moro, fica explícita essa interferência política.

Um dos motivos do recuo é que o vídeo conteria o registro de um desentendimento entre os ministros da Economia, Paulo Guedes, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, sobre os gastos públicos para incentivar a retomada da economia nesta pandemia do novo coronavírus. Na contenda, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, teria feito críticas ao ministro do STF. Quem não gostou da nova posição da AGU é Moro, que pressiona para que o vídeo seja entregue na íntegra, segundo informa a CNN Brasil.