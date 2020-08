AGU pede que STF rejeite ação da Rede contra foro privilegiado de Flávio

Nesta sexta-feira, 28, a Advocacia-Geral da União (AGU) encaminhou pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela rejeição de uma ação movida pela Rede contra decisão que concedeu foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, nas investigações sobre rachadinhas em seu gabinete, enquanto era deputado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), informou o Broadcast Político.

Ontem, foi a vez da Procuradoria-Geral da República, enviar parecer ao STF em defesa do foro privilegiado do senador. Os dois órgãos vêm sendo criticados por agirem como advogados particulares da família do presidente, especialmente de Flávio.