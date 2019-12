AGU recorre de suspensão do presidente da Fundação Palmares

Equipe BR Político

Advocacia-Geral da União (AGU) encaminhou recurso ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), na última sexta-feira, 6, contra a decisão que suspendeu a nomeação do militante de direita Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares.

A suspensão de Camargo foi determinada na semana passada pela Justiça Federal do Ceará, que atendeu a um pedido de ação popular contra a nomeação de Camargo. A informação é do blog da jornalista Andréia Sadi, no G1.

Antes de ser nomeado, em uma publicações feitas nas rede social, Camargo negou a existência do racismo, atacou as cotas raciais e afirmou que a “escravidão foi benéfica para seus descendentes”.