AGU tenta reverter suspensão do Sisu

Marcelo de Moraes

A Advocacia-Geral da União já foi acionada para tentar derrubar a decisão liminar que suspendeu o processo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na sexta-feira, por conta dos problemas ocorridos com a correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Sisu foi suspenso pela liminar concedida em caráter provisório pela 8ª Vara Cível Federal de São Paulo.

“A AGU está mobilizada para buscar reverter decisão que suspendeu o processo do Sisu. Temos convicção da regularidade das medidas que sanearam as falhas na correção das provas, como também dos graves prejuízos que a decisão do juízo de 1º grau traz a todos os estudantes”, afirmou o advogado-geral André Mendonça.