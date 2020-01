AGU vai recorrer ao STJ contra suspensão da divulgação do Sisu

Equipe BR Político

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu informações complementares ao Ministério da Educação e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) para recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) da decisão que suspendeu a divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O embargo havia sido determinado pela Justiça Federal de São Paulo depois que problemas na correção do Enem fizeram com que a nota de cerca de 6 mil pessoas tivesse sido alterada por um erro de correção.

A Justiça determinou a suspensão da divulgação dos resultados, que estava marcada para esta terça-feira, 28, por considerar que o MEC e o Inep não haviam comprovado ter corrigido e revisto as notas que estavam erradas. A AGU, que já teve um pedido para derrubar a suspensão rejeitado pela presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), pretende usar os dados e notas técnicas complementares que comprovem ter sido superadas todas as falhas na correção do Enem para recorrer ao STJ.

O erro na correção das provas só foi identificado e admitido pelo MEC em 18 de janeiro depois de reclamação de alunos sobre a nota. Em 20 de janeiro, quando as inscrições para o Sisu foram abertas, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que as notas haviam sido corrigidas, mas o ministério não chegou a apresentar documento ou estudo técnico sobre o procedimento.

Na falta da apresentação de documentos oficiais, o ministro tem dado satisfações personalizadas pelo Twitter. Nos últimos dias, Weintraub respondeu diretamente a reclamações de internautas sobre o Enem pela sua conta do Twitter. Em uma das respostas, o ministro publicou um “print” do que seria uma conversa com o presidente do Inep, Alexandre Lopes, em que pedia a revisão da prova da filha de um homem que reclamou da nota.

