Ainda infectado, Bolsonaro passeia de moto e bate-papo com garis

Não é segredo que Jair Bolsonaro não dá a devida importância para a pandemia de coronavírus. Nesta quinta-feira, 23, o presidente da República fez mais um gesto de descaso. A Folha flagrou Bolsonaro andando de moto dentro do terreno do Alvorada. Sem máscara, ele parou para conversar com garis que trabalhavam nos domínios do palácio presidencial.

Especialistas recomendam isolamento para pacientes que estão com diagnóstico positivo para o coronavírus. Além de sua escapada de moto, Bolsonaro também tem participado diariamente da cerimônia de arriamento da bandeira nacional. E aproveita para, com certa distância, mas frequentemente com a máscara no queixo, falar com sua militância.

O último exame feito pelo presidente foi na quarta-feira, 22. O diagnóstico foi de que Bolsonaro ainda está com o covid-19 no corpo e que, portanto, terá de permanecer em isolamento por mais alguns dias.